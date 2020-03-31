Объемы строительства в Петербурге просели после рекордного 2018 года. В деньгах — почти на четверть

В 2019 году в Петербурге строительных работ выполнено на 461,7 млрд рублей. Это на 23% меньше, чем годом ранее.



Как рассказал на заседании правительства 31 марта глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, всего по итогам года было введено в эксплуатацию 3,471 млн кв. м жилья — на 12,1% меньше значения 2018 года. Объем ипотечного кредитования также сократился и составил 193,4 млрд рублей при средневзвешенной ставке в 8,8%.



Напомним, в 2018 году в Петербурге было введено почти 4 млн кв. м жилья — притом что власти планировали достичь показателя в 3,2 млн.

