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31.03.2020 11:19
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Объемы строительства в Петербурге просели после рекордного 2018 года. В деньгах — почти на четверть

В 2019 году в Петербурге строительных работ выполнено на 461,7 млрд рублей. Это на 23% меньше, чем годом ранее.

Как рассказал на заседании правительства 31 марта глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, всего по итогам года было введено в эксплуатацию 3,471 млн кв. м жилья — на 12,1% меньше значения 2018 года. Объем ипотечного кредитования также сократился и составил 193,4 млрд рублей при средневзвешенной ставке в 8,8%.

Напомним, в 2018 году в Петербурге было введено почти 4 млн кв. м жилья — притом что власти планировали достичь показателя в 3,2 млн.

Сообщается, что на долю строительства приходится 4,4% всего валового регионального продукта города. Больше всего обеспечивают торговля (17,7%), обрабатывающие производства (17,2%), транспортировка и хранение (10,8%) и операции с недвижимостью (10,1%).

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Комментарии (1)

Денис Юсупов
Давно пора, "человейники" вхреначивать в любое место много ума не требовало, в отличие от инфраструктуры или малоэтажной застройки.
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