Личного водителя частного предпринимателя ищут в Петербурге за вскрытый сейф. Пропала крупная сумма и коллекционные монеты

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию Выборгского района с заявлением о краже. И сразу же указала на вора.



Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 39-летний бизнесмен обнаружил пустой сейф, когда вернулся вместе с семьей в квартиру в Парголово на улице Гаврилина. Из металлического ящика пропали 690 тысяч рублей и монеты.



Как пояснил заявитель, в квартире с семьей проживал 38-летний водитель, у которого были ключи от квартиры, и который пропал также таинственно, как и деньги.

