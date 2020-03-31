FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
СРОЧНО

Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 08:53
1
Печать

Личного водителя частного предпринимателя ищут в Петербурге за вскрытый сейф. Пропала крупная сумма и коллекционные монеты

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию Выборгского района с заявлением о краже. И сразу же указала на вора.

Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 39-летний бизнесмен обнаружил пустой сейф, когда вернулся вместе с семьей в квартиру в Парголово на улице Гаврилина. Из металлического ящика пропали 690 тысяч рублей и монеты.

Как пояснил заявитель, в квартире с семьей проживал 38-летний водитель, у которого были ключи от квартиры, и который пропал также таинственно, как и деньги.

Отметим, что ранее пропавший водитель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Полицейскими предприняты все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hal9000
Наверно на сайте знакомств водителя нашла...))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний