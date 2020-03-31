Личного водителя частного предпринимателя ищут в Петербурге за вскрытый сейф. Пропала крупная сумма и коллекционные монеты
Индивидуальный предприниматель обратился в полицию Выборгского района с заявлением о краже. И сразу же указала на вора.
Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 39-летний бизнесмен обнаружил пустой сейф, когда вернулся вместе с семьей в квартиру в Парголово на улице Гаврилина. Из металлического ящика пропали 690 тысяч рублей и монеты.
Как пояснил заявитель, в квартире с семьей проживал 38-летний водитель, у которого были ключи от квартиры, и который пропал также таинственно, как и деньги.
Отметим, что ранее пропавший водитель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Полицейскими предприняты все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.