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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 08:47
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МВД продлило сроки действия виз иностранцев из-за коронавируса. Они смогут находиться в стране до 90 дней

Прибывшие в Россию до закрытия границ иностранцы смогут на несколько месяцев задержаться в стране. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Как пишет агентство, в связи с эпидемиологической ситуацией и с ограничениями на границах руководство министерства приняло решение продлить срок действия виз до 90 дней. Утвержденная мера распространяется на всех иностранцев независимо от цели приезда в Россию.

В случае истечения срока действия документа для нахождения в иностранном государстве приезжие могут рассчитывать на продление временного пребывания на территории РФ.

Ранее МВД России уже сообщало, что с 19 марта собирается продлить иностранцам визы из-за коронавируса, но точные сроки не уточняло. Для этого им достаточно обратиться в ближайший территориальный орган ведомства с заявлением в произвольной форме.

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