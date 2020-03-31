МВД продлило сроки действия виз иностранцев из-за коронавируса. Они смогут находиться в стране до 90 дней
Прибывшие в Россию до закрытия границ иностранцы смогут на несколько месяцев задержаться в стране. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Как пишет агентство, в связи с эпидемиологической ситуацией и с ограничениями на границах руководство министерства приняло решение продлить срок действия виз до 90 дней. Утвержденная мера распространяется на всех иностранцев независимо от цели приезда в Россию.
В случае истечения срока действия документа для нахождения в иностранном государстве приезжие могут рассчитывать на продление временного пребывания на территории РФ.
Ранее МВД России уже сообщало, что с 19 марта собирается продлить иностранцам визы из-за коронавируса, но точные сроки не уточняло. Для этого им достаточно обратиться в ближайший территориальный орган ведомства с заявлением в произвольной форме.