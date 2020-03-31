Дилер Harley-Davidson считает себя «жизненно важным» и не собирается закрываться из-за COVID-19. Полиция с ним согласна

В отличие от Tesla, у которой не получилось убедить власти , что выпуск электромобилей - это «жизненно необходимый» бизнес, «Дому Harley-Davidson» доказать это удалось, сообщает 30 марта Autoevolution . Все дело, вероятно, в том, что, помимо обыкновенных клиентов, дилер знаменитых американских мотоциклов обслуживает госучреждения и правоохранителей.

В то время, как автомобильные и мотоциклетные дилеры в США и по всему миру временно закрываются из-за карантина, один из центров обслуживания Harley-Davidson уверяет, что не прекратит работу ни при каких условиях. Компания называется House of Harley-Davidson («Дом Harley-Davidson»), она расположена в Милуоки, где и сам завод HD, и считается «дилером номер 1» для знаменитой мотоциклетной марки.

«Дому» пришлось сократить на треть рабочие часы, чтобы продолжить обслуживать не только полицейских, но и простых мотоциклистов. Правда, для последних введена строгая предварительная запись по телефону и дополнительные меры предосторожности, чтобы избегать прямых контактов.

Согласно опубликованным временным правилам, рукопожатия теперь строго запрещены, как и приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. Для сдачи мотоциклов в ремонт и получения их из ремонта работает специальная служба доставки. Со своей стороны дилер принимает дополнительные меры по дезинфекции как помещений, так и всех запчастей и других предметов, проходящих через их руки.

В Америке полиция ездит на «Харлеях», и милуокская не исключение. Мотоциклами Harley-Davidson в Милуоки пользуются сразу 16 различных государственных и правоохранительных служб - от дорожных патрульных и офиса шерифа и до спасателей. Так что местные власти вряд ли будут настаивать на остановке работы дилера, как это произошло с компанией Илона Маска.