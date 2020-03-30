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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 23:03
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Первый город в Ленобласти официально закрывается на карантин. Полиция будет охранять Волхов от приезжих

Город Волхов первым в Ленинградской области полностью закрывается на карантин. Об этом вечером 30 марта сообщает 47news со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волховского района Алексеем Брицуном.

С 9 утра 31 марта и до особого распоряжения в город нельзя въехать или выехать из него. Причиной названо ухудшение эпидемиологической обстановки. Напомним, в больнице Волхова находятся три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Двое из них вернулись из-за границы, еще один заразился на родине.

Брицун пояснил 47news, что пропускные пункты на границах города будут обеспечены силами ГИБДД и ППС круглосуточно.

Вечером 30 марта стало известно о переходе Петербурга и Ленинградской области на режим самоизоляции. Без убедительных причин жителям рекомендовано не покидать квартиры и дома. Тем, кто старше 65 лет, делать это прямо запрещается. Губернатор области Александр Дрозденко считает, что мы в шаге от ЧС.

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Комментарии (7)

zemlinet
Правильно делают, что изолирую вирус ... Благодаря активным мерам, недели через 3 карантин снимут ...
Kitty2020
Странный выбор. У нас в России что Волхов эпицентр эпидемии? Москва открыта, выезжай пожалуйста, разноси инфекцию по всем городам кроме Волхова.
DjCvetkov
Хорошо, что власти начали действовать. Теперь дело за гражданами.
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