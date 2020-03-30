Первый город в Ленобласти официально закрывается на карантин. Полиция будет охранять Волхов от приезжих

Город Волхов первым в Ленинградской области полностью закрывается на карантин. Об этом вечером 30 марта сообщает 47news со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волховского района Алексеем Брицуном.



С 9 утра 31 марта и до особого распоряжения в город нельзя въехать или выехать из него. Причиной названо ухудшение эпидемиологической обстановки. Напомним, в больнице Волхова находятся три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Двое из них вернулись из-за границы, еще один заразился на родине.

