Первый город в Ленобласти официально закрывается на карантин. Полиция будет охранять Волхов от приезжих
Город Волхов первым в Ленинградской области полностью закрывается на карантин. Об этом вечером 30 марта сообщает 47news со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волховского района Алексеем Брицуном.
С 9 утра 31 марта и до особого распоряжения в город нельзя въехать или выехать из него. Причиной названо ухудшение эпидемиологической обстановки. Напомним, в больнице Волхова находятся три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Двое из них вернулись из-за границы, еще один заразился на родине.
Брицун пояснил 47news, что пропускные пункты на границах города будут обеспечены силами ГИБДД и ППС круглосуточно.
Вечером 30 марта стало известно о переходе Петербурга и Ленинградской области на режим самоизоляции. Без убедительных причин жителям рекомендовано не покидать квартиры и дома. Тем, кто старше 65 лет, делать это прямо запрещается. Губернатор области Александр Дрозденко считает, что мы в шаге от ЧС.