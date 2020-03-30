За три дня ДТП унесли шесть жизней в Петербурге и области. В Выборге подросток сбил ровесника и погиб в кювете

За минувшую пятницу и выходные, с 27 по 29 марта, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 960 дорожных аварий, в которых пострадали 53 человека и погибли шестеро. И хотя с 28 марта официально началась «нерабочая неделя», на которую закрыли многие магазины, парки и места развлечения, по тяжести последствий ДТП эти выходные переплюнули предыдущие: неделю назад было 48 пострадавших и лишь один погибший.

Как сообщает 30 марта Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за прошедшие три дня было зафиксировано 780 ДТП, в 29 из которых были пострадавшие. Травмы получили 35 человек, в том числе один ребенок. Четыре человека погибли, все - совершеннолетние.

Днем пятницы, 27 марта, на железнодорожной станции Лигово 40-летняя женщина на автомобиле Toyota выехала на пути перед движущимся грузовым составом. Момент столкновения записала камера наружного наблюдения. В результате автомобилистка погибла на месте.

Еще одно тяжелое ДТП произошло вечером пятницы на Минеральной улице. Женщина попала под колеса погрузчика. Со страшными травмами ее увезли в больницу, но спасти не смогли. А в ночь на воскресенье на Октябрьской набережной в намотавшейся на столб легковушке погиб пассажир. Как стало известно «Фонтанке», в 23:40 28 марта 18-летний петербуржец двигаясь по набережной на личном автомобиле Toyota Cresta от Зольной улицы в сторону улицы Дыбенко, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Машину буквально сложило пополам. Водителя доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, его пассажирку 1993 года рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести. А вот второй пассажир, молодой человек 1998 года рождения, от полученных травм погиб на месте.

В Ленобласти за 27-29 марта произошло 180 дорожных аварий, в том числе 17 - с пострадавшими. Травмы получили 18 человек, среди которых один ребенок. Погибли двое: один взрослый и один подросток.

Около 17 часов 28 марта в Выборге в ДТП попали два школьника. По информации отдела пропаганды УГИБДД, на Водной улице, в 300-х метрах от дома 2 по Вознесенской улице, 15-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ-2105, сбил пешехода - своего ровесника. После этого он съехал с дороги в левый кювет, где машина опрокинулась. В результате подросток, управлявший «Жигулями», погиб на месте. Пешехода доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, ключи от машины девятикласснику дал отец, водительских прав у школьника не было, и к тому же парень не пристегнулся. Под колеса же автомобиля угодил одноклассник погибшего.

Второй смертельный случай произошел в Волховском районе Ленобласти 29 марта. По информации отдела пропаганды УГИБДД, на 502-м километре автодороги «Вологда - Новая Ладога» 31-летний мужчина на мопеде не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

