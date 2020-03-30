Пропавшего под Петербургом ребёнка нашли живым. Он решил покататься во время «коронавирусных каникул»

Школьника, который пропал, уехав покататься на велосипеде 30 марта из деревни Мендсары Бугровского поселения, нашли живым и здоровым. Ребёнка обнаружили в садоводстве «Радуга» у Колясово вечером в понедельник в нескольких километрах от места исчезновения.



Как пишет издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы, четвероклассник сам пришёл к будке охранников и сказал, что заблудился. Об этом сообщили спасателям, мальчика доставили к родителям.



Отмечается, что от деревни Мендсары до садоводства — около трёх километров пути.

