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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 19:37
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Пропавшего под Петербургом ребёнка нашли живым. Он решил покататься во время «коронавирусных каникул»

Школьника, который пропал, уехав покататься на велосипеде 30 марта из деревни Мендсары Бугровского поселения, нашли живым и здоровым. Ребёнка обнаружили в садоводстве «Радуга» у Колясово вечером в понедельник в нескольких километрах от места исчезновения.

Как пишет издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы, четвероклассник сам пришёл к будке охранников и сказал, что заблудился. Об этом сообщили спасателям, мальчика доставили к родителям.

Отмечается, что от деревни Мендсары до садоводства — около трёх километров пути.

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