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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 19:39
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Видеокамера сняла нападение на Туристской. Машину петербуржца взяли в «коробочку» и разбили стекла

«Фонтанка» публикует видеозапись налета преступников в Приморском районе Петербурга. Вечером 30 марта для их поимки объявили план «Перехват».

Как следует из видео, на Туристской улице неизвестные подъехали к стоящей «Тойоте». Белый «Ленд Ровер» перегородил ей дорогу, сзади прижал черный внедорожник.

Из салона «Ленд Ровера» вышел лысоватый мужчина, отдаленно напоминающий фактического владельца машины — 52-летнего петербургского предпринимателя, который занимался ресторанным и автомобильным бизнесом.

Он с товарищами, как сообщили полицейским очевидцы, пытался вытащить из блокированной машины мужчину. Мнения в успехе операции разошлись. Кто-то видел, как потерпевшего затаскивают в «Ленд Ровер», а кто-то — нет.

Судя по записи, водитель «Ровера» активно орудовал тяжелым предметом, разбивая им стекла машины-жертвы.

«Фонтанка.ру»

Один из предполагаемых налетчиков — хозяин белого Land Rover
Один из предполагаемых налетчиков — хозяин белого Land RoverФото: соцсети

В Петербурге план «Перехват» распространился на северную и центральную части города.

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Комментарии (4)

sektor7
330 ук в чистом виде. В 90-ые если вымогалово не прокатывало у следака по таким выбиванием человеком своих долгов то вменялась именно 330 группой и с угрозой насилия. И пленум ВС четко трактовал именно это.
Пятерка оберегов корячится на горизонте.
Кристина Сибирячка
Коллекторы? "Добрые и законопослушные"?
PROM
в конце видео видно, что после того как машины уехали - есть движение в салоне авто. значит никто никого не похищал, скорее всего грубо пообщались с должником.
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