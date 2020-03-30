Видеокамера сняла нападение на Туристской. Машину петербуржца взяли в «коробочку» и разбили стекла
«Фонтанка» публикует видеозапись налета преступников в Приморском районе Петербурга. Вечером 30 марта для их поимки объявили план «Перехват».
Как следует из видео, на Туристской улице неизвестные подъехали к стоящей «Тойоте». Белый «Ленд Ровер» перегородил ей дорогу, сзади прижал черный внедорожник.
Из салона «Ленд Ровера» вышел лысоватый мужчина, отдаленно напоминающий фактического владельца машины — 52-летнего петербургского предпринимателя, который занимался ресторанным и автомобильным бизнесом.
Он с товарищами, как сообщили полицейским очевидцы, пытался вытащить из блокированной машины мужчину. Мнения в успехе операции разошлись. Кто-то видел, как потерпевшего затаскивают в «Ленд Ровер», а кто-то — нет.
Судя по записи, водитель «Ровера» активно орудовал тяжелым предметом, разбивая им стекла машины-жертвы.
«Фонтанка.ру»
В Петербурге план «Перехват» распространился на северную и центральную части города.