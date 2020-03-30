Столичные власти оперативно передумали отпускать москвичей с карантина к середине апреля

Оперативный штаб Москвы удалил дату окончания режима изоляции из первоначального сообщения. Она просуществовала меньше часа.



Теперь в нем говорится, что режим «необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу».



О том, что самоизоляция москвичей продлится до 14 апреля, столичный штаб писал в 18 часов.



Пример Москвы поддержали Адыгея, Ульяновская область, а также Якутия. Однако в последней карантин введен лишь в ряде районов.



Карантинные меры уже приняты в Вологодской, Калининградской, Мурманской, Липецкой, Свердловской, Брянской, Новгородской, Архангельской и Астраханской областях, а также в Татарстане.

