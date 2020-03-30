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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 18:37
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Столичные власти оперативно передумали отпускать москвичей с карантина к середине апреля

Оперативный штаб Москвы удалил дату окончания режима изоляции из первоначального сообщения. Она просуществовала меньше часа.

Теперь в нем говорится, что режим «необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу».

О том, что самоизоляция москвичей продлится до 14 апреля, столичный штаб писал в 18 часов.

Пример Москвы поддержали Адыгея, Ульяновская область, а также Якутия. Однако в последней карантин введен лишь в ряде районов.

Карантинные меры уже приняты в Вологодской, Калининградской, Мурманской, Липецкой, Свердловской, Брянской, Новгородской, Архангельской и Астраханской областях, а также в Татарстане.

Режим самоизоляции подразумевает передвижения только в случаях особой необходимости — в аптеку, за продуктами, выбросить мусор, а также при других экстренных ситуациях.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (2)

PROM
хотелось бы видеть официальный документ
Алексей Павелко
Карантин и самоизоляция - это ведь разные понятия?
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