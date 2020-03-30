В Санкт-Петербурге заметили лебедей — они сделали остановку на Лахтинском разливе в Юнтоловском заказнике. Об этом 30 марта сообщила читательница «Фонтанки» Светлана.

Это может быть один из трёх видов лебедей: кликун, малый (или тундровый) лебедь или шипун, все они проводили зиму в Западной Европе и на побережье Северного моря, пояснил «Фонтанке» кандидат биологических наук Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре». Иногда кликуны и малые лебеди летят в одной стае. Кликуны, занесённые в Красную книгу Санкт-Петербурга, гнездятся на озёрах Ленинградской области, всего около ста пар. Малый, тоже краснокнижный, пролетает транзитом. Шипун, не занесённый в Красную книгу, проводит лето у нас на Финском заливе. Например, на дамбе около Кронштадта третий год гнездится пара шипунов, в этом году они вместе с молодняком оставались зимовать . Сейчас, по словам Павла Глазкова, к ним присоединились ещё четыре пары птиц.

Лебеди действительно очень верные птицы, они образуют пары на всю жизнь. Только в случае гибели партнёра они могут создать новую пару. Это одна из немногих водоплавающих птиц, не умеющих нырять глубоко под воду. Корм они собирают со дна водоёма, окуная голову, поэтому живут на мелководье, где длина шеи позволяет им достать до дна.

Лебеди прилетели к нам в этом году чуть раньше обычного. Как правило, миграция идёт с начала апреля до мая. На днях их видели также на Ладожском озере. В Лахтинском разливе стая проведёт, вероятно, пару дней или чуть дольше, если ухудшится погода, и, подкормившись, полетит дальше к местам гнездования, говорит зоолог.

Вообще, по его словам, через наш регион проходит крупнейший вектор миграции птиц: одно направление — через берег Финского залива, другое — через Ладогу. Например, сейчас там сделали остановку многотысячные стаи гусей. Кроме того, в Петербурге видели перелётных чаек и хохлатую чернеть.