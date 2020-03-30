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30.03.2020 16:36
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Под Петербургом ищут четвероклассника, который в карантинные «каникулы» поехал кататься на велосипеде и не вернулся

Ученика четвертого класса ищут во Всеволожском районе Ленобласти. По данным издания 47news, он ушел из дома утром в понедельник и не вернулся.

Поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения. Школьник, который, как и все, оказался свободен в эту неделю, уехал кататься на велосипеде после полудня и пропал.

Фото: 47news

Он одет в сине-голубую куртку, темно-синие штаны и черную шапку с зеленой полосой и помпоном.

На поиски русоволосого ребенка с голубыми глазами ориентированы полицейские и волонтеры движения «Лиза Алерт».

Фото: 47news

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