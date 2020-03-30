Ученика четвертого класса ищут во Всеволожском районе Ленобласти. По данным издания 47news, он ушел из дома утром в понедельник и не вернулся.



Поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения. Школьник, который, как и все, оказался свободен в эту неделю, уехал кататься на велосипеде после полудня и пропал.

