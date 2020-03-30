Как сообщил «Фонтанке» читатель, на Гвардейской улице в Красном Селе, у перекрестка с проспектом Ленина, перевернулся на крышу легковой автомобиль LADA Samara. ДТП произошло прямо на глазах у сотрудников полиции, которые сразу же подъехали, проверили, требуется ли помощь, выяснили, есть ли пострадавшие, и вызвали ГИБДД, отмечают очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» .

Сразу два ДТП с «перевертышами» произошло днем 30 марта в разных районах Петербурга. В Красносельском опрокинулась отечественная легковушка, в Колпинском — японский кроссовер.

На записи с камер наблюдения, опубликованной на YouTube-канале сообщества, видно, как «Лада» на скорости едет по Гвардейской, и в это время от дома 5 на нее выезжает еще один легковой автомобиль. Водитель «Лады», видимо, пытаясь избежать столкновения, выворачивает вправо, отчего машина разворачивается, сносит пролет ограждения проезжей части и переворачивается на крышу.

Переворачивали «Ладу» обратно, что называется, всем миром. Неравнодушные очевидцы руками подняли лежащую машину и поставили на колеса.

Вторая авария произошла в Колпино. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на перекрестке улицы Веры Слуцкой с Павловской улицей в результате столкновения с другим автомобилем опрокинулся на крышу кроссовер Mitsubishi. У второго участника ДТП повреждена передняя часть.



В отдел пропаганды УГИБДД информация об обеих авариях пока не поступала.