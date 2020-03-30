FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 15:55
0
Печать

В Красном Селе вверх тормашками легла «Лада». В Колпино на перекрестке перевернулся Mitsubishi

Сразу два ДТП с «перевертышами» произошло днем 30 марта в разных районах Петербурга. В Красносельском опрокинулась отечественная легковушка, в Колпинском — японский кроссовер.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, на Гвардейской улице в Красном Селе, у перекрестка с проспектом Ленина, перевернулся на крышу легковой автомобиль LADA Samara. ДТП произошло прямо на глазах у сотрудников полиции, которые сразу же подъехали, проверили, требуется ли помощь, выяснили, есть ли пострадавшие, и вызвали ГИБДД, отмечают очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

На записи с камер наблюдения, опубликованной на YouTube-канале сообщества, видно, как «Лада» на скорости едет по Гвардейской, и в это время от дома 5 на нее выезжает еще один легковой автомобиль. Водитель «Лады», видимо, пытаясь избежать столкновения, выворачивает вправо, отчего машина разворачивается, сносит пролет ограждения проезжей части и переворачивается на крышу.

Переворачивали «Ладу» обратно, что называется, всем миром. Неравнодушные очевидцы руками подняли лежащую машину и поставили на колеса.

Сергей Михайличенко

Вторая авария произошла в Колпино. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на перекрестке улицы Веры Слуцкой с Павловской улицей в результате столкновения с другим автомобилем опрокинулся на крышу кроссовер Mitsubishi. У второго участника ДТП повреждена передняя часть.

В отдел пропаганды УГИБДД информация об обеих авариях пока не поступала.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний