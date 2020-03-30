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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

30.03.2020 15:11
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СЗППК: В Петербурге отменены почти 150 электричек. Список

Северо-Западная пригородная пассажирская компания определилась со списком отмененных электричек с 1 по 5 апреля. Больше всего отмен на Финляндском направлении.

Список отмен, которые компания вынуждена сделать из-за карантинных мер и падения пассжиропотока, 30 марта размещен на сайте компании. По подсчетам «Фонтанки», на Финляндском направлении отменены 65 электричек, на Московском и Северном — 30, на Балтийском — 28, на Витебском — 24.

Большая часть не будет курсировать в будни, но будет доступна в выходные.

С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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Комментарии (5)

260775761
Самое актуальное расписание электричек сейчас на сайте pass.rzd.ru. Яндекс Расписания и Туту изменений никаких не выдают!
Pupin
На сайте написано, что "Элемент не найден!"
rico
Ну, не дебилы ли в СЗППК, а? Почему у списка отменяемых нельзя хотя бы время отправления/прибытия по конечным станциям написать, чтобы люди примерно ориентироваться могли, а не по номерам искать вынуждены были???!!!
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