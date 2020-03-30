СЗППК: В Петербурге отменены почти 150 электричек. Список

Северо-Западная пригородная пассажирская компания определилась со списком отмененных электричек с 1 по 5 апреля. Больше всего отмен на Финляндском направлении.



Список отмен, которые компания вынуждена сделать из-за карантинных мер и падения пассжиропотока, 30 марта размещен на сайте компании. По подсчетам «Фонтанки», на Финляндском направлении отменены 65 электричек, на Московском и Северном — 30, на Балтийском — 28, на Витебском — 24.



Большая часть не будет курсировать в будни, но будет доступна в выходные.

