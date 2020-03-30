В Санкт-Петербурге днём 30 марта кое-где пошёл снег, хотя местами ещё светит солнце. В частности, лёгкий снегопад наблюдается на севере города, сообщают читатели.

Синоптики, напомним, предупреждали о том, что сегодня и в среду возможен снег. В Ленинградской области 1 апреля ждут метель: региональный дорожный комитет дал указание службам, отвечающим за содержание региональные трасс, готовиться к снежным заносам. По прогнозам метеостанций, температура воздуха с понедельника по среду будет колебаться от минус 4 градусов по Цельсию ночью до плюс 6 днем, высота выпавшего снега составит до 7 сантиметров, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

На линию единовременно будут готовы выйти до трехсот единиц спецтехники. На дорогах с высокой интенсивностью движения (Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни) будут применяться солевые растворы, которые препятствуют обледенению проезжей части. Заявки по уборке региональных дорог круглосуточно принимает «горячая линия» по телефону (812) 251–42–84.

Зима вернулась не только в наш регион. В Москве метель, по прогнозам синоптиков, сегодня там выпадет в общей сложности до 7–13 см снега, и к 1 апреля образуется снежный покров.