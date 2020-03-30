До 80 процентов краш-тестов «АвтоВАЗ» проводит виртуально

«АвтоВАЗ» при разработке новых автомобилей до 80 процентов краш-тестов проводит в виртуальной реальности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.
По его словам, специалисты компании используют технологии виртуального моделирования, чтобы просчитать, к примеру, аэродинамику и климат-контроль, акустику, а также безопасность, жесткость и долговечность кузова. «Виртуально проводится 75–80 процентов краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — сказал Евтушенко.
Он добавил, что моделирование технологических процессов «в цифре» перед запуском производства использует и КАМАЗ. Компания также активно внедряет робототехнику: сейчас на 10 тысяч сотрудников КАМАЗа приходится 23 роботизированных комплекса. Планируется, что в 2025 году будет уже 402 робота, а еще через пять лет — 660.