До 80 процентов краш-тестов «АвтоВАЗ» проводит виртуально

«АвтоВАЗ» при разработке новых автомобилей до 80 процентов краш-тестов проводит в виртуальной реальности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.



По его словам, специалисты компании используют технологии виртуального моделирования, чтобы просчитать, к примеру, аэродинамику и климат-контроль, акустику, а также безопасность, жесткость и долговечность кузова. «Виртуально проводится 75–80 процентов краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — сказал Евтушенко.