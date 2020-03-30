Перенесенная летняя Олимпиада в Японии откроется в июле следующего года

Япония договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) о новой дате начала летних Олимпийских игр. Как сообщает в понедельник, 30 марта, телеканал NHK, церемония открытия состоится 23 июля 2021 года.



В свою очередь, Паралимпийские игры должны будут начаться 24 июля 2021-го.



Напомним, Олимпиада в Токио 2020 года перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции. По той же причине на 2021 год был перенесен футбольный чемпионат Европы. Практически все национальные чемпионаты были либо приостановлены, либо досрочно завершены.

