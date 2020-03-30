Перенесенная летняя Олимпиада в Японии откроется в июле следующего года

Япония договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) о новой дате начала летних Олимпийских игр. Как сообщает в понедельник, 30 марта, телеканал NHK, церемония открытия состоится 23 июля 2021 года.
В свою очередь, Паралимпийские игры должны будут начаться 24 июля 2021-го.
Напомним, Олимпиада в Токио 2020 года перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции. По той же причине на 2021 год был перенесен футбольный чемпионат Европы. Практически все национальные чемпионаты были либо приостановлены, либо досрочно завершены.
Одним из немногих турниров на планете, который продолжается, несмотря на пандемию, остается чемпионат Белоруссии по футболу. Ранее «Фонтанка» поговорила с петербургским воспитанником, который играет за белорусский «Неман».