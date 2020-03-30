Пассажиропоток российских аэропортов упал на 60% из-за коронавируса

Российские аэропорты к началу недели опустели на 60%. Об этом 30 марта сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА) со ссылкой на данные 32 крупнейших воздушных ворот страны, включая три столичных.



По данным ассоциации, пассажиропоток на международных воздушных линиях снизился более чем на 80%. Он стал падать с 14 марта, незначительный рост был замечен аэропортами только с 24 по 27 марта.



Активность пассажиров на внутренних линиях тоже снижается (-40% по данным на 29 марта), но периодически дает всплески. Последний пик пассажиропотока пришелся на пятницу, 27 марта, а до этого — на 20, 16, 13 и 9 марта.

