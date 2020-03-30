На Лесном трамваи остановило ДТП: там так же, как и на КАД, такси попало под удар сзади
Несмотря на то, что дороги Петербурга 30 марта с утра остаются свободны — 1 балл, аварии всё равно происходят. Любопытно, что из тех немногих, о которых рассказали ГИБДД и очевидцы, две — с участием такси.
На путепроводе в Скачках сломанный грузовик собирает пробку в сторону Красного Села, сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».
Движение трамваев по Лесному проспекту прервало ДТП на путях. Легковой автомобиль въехал в машину «Яндекс.Такси», передаёт телеграм-канал «Мегаполис».
В смертельное ДТП на КАД, о котором «Фонтанка» уже писала, тоже попал транспорт «Яндекс.Такси». На кадрах подписчиков группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Шевроле» сильно смята сзади. В неё врезался, по данным УГИБДД, 42-летний нетрезвый водитель «Мерседеса». Пробка на внешнем кольце из-за этой аварии стала крупнейшей за утро.
В топ-5 пробок, по оценке «Яндекса», сегодня утром вошли следующие:
- 9:12, внешняя сторона КАД, 3,4 км, от Шафировского проспекта до Пискаревского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.
- 9:44, Выборгское шоссе, 1,6 км, от торгового центра до Суздальского проспекта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 10:00, Шлиссельбургский проспект, 1,2 км, от Советского проспекта до Прибрежной улицы. Пробка продержалась 40 минут.
- 2:00, Ленинский проспект, 1 км, от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова. Пробка продержалась 30 минут.
- 8:48, Выборгское шоссе, 0,9 км, от Приозерского шоссе до Песочного шоссе. Пробка продержалась 40 минут.
Самой загруженной магистралью за утро стало Московское шоссе (5 баллов в обе стороны).