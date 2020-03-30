Несмотря на то, что дороги Петербурга 30 марта с утра остаются свободны — 1 балл, аварии всё равно происходят. Любопытно, что из тех немногих, о которых рассказали ГИБДД и очевидцы, две — с участием такси.



На путепроводе в Скачках сломанный грузовик собирает пробку в сторону Красного Села, сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».