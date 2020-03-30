Роддом в Ленобласти готовят к принятию коронавирусных больных

В городе Тосно создается инфекционное отделение для больных COVID-2109 на базе родильного дома.



«В настоящее время в нашем субъекте отсутствует современная инфекционная клиника, а имеющийся коечный фонд не в состоянии обеспечить адекватную потребность в круглосуточном наблюдении за пациентами, если такие появятся в большом количестве», — цитирует 30 марта заявление Тосненской больницы издание 47news.



Больных коронавирусом решили разместить в родильном доме, потому что его каждый год закрывают на месяц «для проветривания». Кроме того, тосненский родильный дом — отдельно стоящее пятиэтажное здание, которое, однако, находится в черте города. Инфекционное отделение будет работать с 3 апреля.

