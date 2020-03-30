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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 13:06
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Роддом в Ленобласти готовят к принятию коронавирусных больных

В городе Тосно создается инфекционное отделение для больных COVID-2109 на базе родильного дома.

«В настоящее время в нашем субъекте отсутствует современная инфекционная клиника, а имеющийся коечный фонд не в состоянии обеспечить адекватную потребность в круглосуточном наблюдении за пациентами, если такие появятся в большом количестве», — цитирует 30 марта заявление Тосненской больницы издание 47news.

Больных коронавирусом решили разместить в родильном доме, потому что его каждый год закрывают на месяц «для проветривания». Кроме того, тосненский родильный дом — отдельно стоящее пятиэтажное здание, которое, однако, находится в черте города. Инфекционное отделение будет работать с 3 апреля.

В то же самое время в терапевтическом корпусе остается возможность разворачивания родильного зала.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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