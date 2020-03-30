FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 12:29
0
Печать

«Почта России» в крупных городах начала доставку на дом всех оплаченных посылок весом до 31 кг

В городах с населением 50 тысяч человек и больше можно заказать доставку почтовых отправлений на дом. «Почта России» снизила стоимость этой услуги со 199 до 100 рублей, сообщили 30 марта в компании.

«В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиенты «Почты России» в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей», — говорится в объявлении компании.

Доставка распространяется на мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг. Исключение — отправления с наложенными или таможенными платежами. Оформить услугу можно либо в мобильном приложении почты, либо на сайте компании pochta.ru. Кроме того, посылки весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра «Почты России» 8–800–1–000–000.

Отправить EMS-посылки можно из дома. Для этого необходимо в мобильном приложении и на сайте вызвать курьера. Он оформит отправку и примет оплату.

Ранее почтальоны доставляли исключительно экспресс-почту и коммерческие посылки, на дом приносили только мелкие международные пакеты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний