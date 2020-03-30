«Почта России» в крупных городах начала доставку на дом всех оплаченных посылок весом до 31 кг

В городах с населением 50 тысяч человек и больше можно заказать доставку почтовых отправлений на дом. «Почта России» снизила стоимость этой услуги со 199 до 100 рублей, сообщили 30 марта в компании.



«В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиенты «Почты России» в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей», — говорится в объявлении компании.



Доставка распространяется на мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг. Исключение — отправления с наложенными или таможенными платежами. Оформить услугу можно либо в мобильном приложении почты, либо на сайте компании pochta.ru. Кроме того, посылки весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра «Почты России» 8–800–1–000–000.

