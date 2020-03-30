Нового жилья на рынке Петербурга стало меньше на 10-15%. Строители не спешат выводить проекты в продажу

Эксперты также отмечают изменения в стратегии продаж застройщиков, что повлияло на наличие ликвидного предложения в ряде объектов. В наиболее популярных жилых комплексах отмечено «вымывание» самых востребованных типов квартир. На снижение общего показателя вывода на рынок повлиял также переход на эскроу-счета, так как старт продаж новых проектов с использованием проектного финансирования занимает больше времени.

В январе-марте этого года на рынок Петербурга вышло всего 500 тыс. кв. м, строящегося жилья. Это в два раза меньше, чем в первом квартале 2019 года. Как сообщили «Фонтанке» 30 марта в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», все это в итоге привело к снижению объема предложения в первом квартале на 10-15% до 4 млн. кв. м.

По данным «Петербургской недвижимости», объем спроса на первичном рынке жилья Петербурга и ближайших пригородов в первом квартале сохранился на уровне 2019 года и составил примерно 1 млн.кв.м. Средние цены в сегменте массового спроса в январе-марте 2020 года выросли на 3%, достигнув 118 тыс. рублей за кв. м в Петербурге и 79 тыс. рублей в пригородах.



«Можно сказать, что на рынке сейчас новый переходный период, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — С одной стороны, рост неопределенности в связи с падением курса рубля подогрел интерес инвесторов к покупке квартир как к надежному способу вложения денег. С другой стороны, мы отмечаем уменьшение объема вывода новых объектов на рынок».



Рост цен с начала года в настоящее время частично нивелирован доступной ипотекой и расширением набора ипотечных программ. Поэтому по всем локациям аналитики отметили увеличение бюджета покупки за последний год. Хоть порог входа на рынок вырос, но получить доход по окончании строительства можно и сегодня. По мнению экспертов, показатели годовой доходности могут достигать 10-15%.