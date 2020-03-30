Уже больше четверти заболевших коронавирусом россиян заразились внутри страны

Глава Роспотребнадзора констатировала, что более 25% заболевших COVID-2019 россиян сделали это без поездок в другие страны.



«Более 25% пациентов с коронавирусом заразились контактным путем на территории РФ», — заявила 30 марта Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-2019, которое транслировал телеканал «Россия 24».



При этом она отметила, что россияне из коронавирусных стран продолжают возвращаться в РФ. Властям удается взять под контроль только 82% таких людей. Попова уточнила, что контролируются 737 тысяч находящихся на самоизоляции граждан.

