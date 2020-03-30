Как изменилась жизнь СМИ в коронавирусные «каникулы»: газеты приостанавливают выход печатных версий, каналы отменяют ток-шоу
Несколько федеральных изданий объявили о приостановке выпуска печатных версий после того, как Минпромторг исключил газеты из перечня товаров первой необходимости. Телеканалы, в свою очередь, меняют в сетке вещания ток-шоу на сериалы.
О том, что «Известия» и «Ведомости» приостановили до 6 апреля выпуск печатных версий, 30 марта сообщает РИА Новости.
«В общем, некуда выходить, и некому ее [газету] развозить. Сайт работает бесперебойно. Мы будем пытаться его как-то, может быть, и расширить», — сказал агентству исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров.
При этом новости и статьи будут эту неделю публиковаться на сайте. А вот
«Коммерсант» пока продолжит выходить в печатном виде.
Печатные СМИ попали в первоначально утвержденный правительством список товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Однако затем СМИ, а также табак, смартфоны, контактные линзы и некоторые другие позиции из списка исключили.
ВГТРК на эту неделю также меняет свою программу, пишет «Подъем». Из нее убирается дневной выпуск «60 минут», на 1,5 ч. увеличивается вечерний. «Соответственно, вместо дневного будут сериалы. Все остальные программы — «Вести», Брилёв, Киселёв, Соловьёв — выходят в прямом эфире, без зрителей, в обычном штатном режиме», — сообщили изданию в пресс-службе канала.
Освободившееся время займут сериалами.
Неделю с 30 марта по 3 апреля объявили нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции. Во многих регионах кроме продуктовых разрешили работать только магазинам, торгующим товарами первой необходимости.
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