Как изменилась жизнь СМИ в коронавирусные «каникулы»: газеты приостанавливают выход печатных версий, каналы отменяют ток-шоу

Несколько федеральных изданий объявили о приостановке выпуска печатных версий после того, как Минпромторг исключил газеты из перечня товаров первой необходимости. Телеканалы, в свою очередь, меняют в сетке вещания ток-шоу на сериалы.



О том, что «Известия» и «Ведомости» приостановили до 6 апреля выпуск печатных версий, 30 марта сообщает РИА Новости.



«В общем, некуда выходить, и некому ее [газету] развозить. Сайт работает бесперебойно. Мы будем пытаться его как-то, может быть, и расширить», — сказал агентству исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров.

