Члены ЛДПР, обвиняемые в мошенничестве с партийными деньгами, призвали в соучастники сына Жириновского

После двух десятков допросов свидетелей, обысков, выемок, выписок средств и двух судебно-бухгалтерских экспертиз дело в январе 2020-го передали в прокуратуру. Надзорное ведомство отказалось утверждать обвинительное заключение и вернуло материалы на доследование, сославшись на пробелы.

Как сообщили в ГУ МВД Москвы 30 марта, дело о мошенническом хищении средств у молодежных организаций ЛДПР возбуждено ещё в августе 2018 года. Позже обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ предъявили двум сотрудникам аппарата партии.

Московская полиция ответила Владимиру Жириновскому, недовольному медленным расследованием хищения денег ЛДПР. В ведомстве заявили, что уйти в суд делу помешали пробелы, например, отказ от допросов сына самого лидера фракции.

В частности, полицейским не удалось получить показания сына Жириновского — депутата Госдумы Игоря Лебедева. Обвиняемые на протяжении всего расследования настаивали на очных ставках с ним. С их слов, именно по указанию Лебедева они тратили похищенные деньги.



Член ЛДПР до октября 2019 года «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми», уверяют полицейские. Так и не добившись от него сотрудничества, полиция передала дело прокуратуре. В начале марта прокурор распорядился перепоручить расследование Следственному комитету по Москве.



Сам глава фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев заявил «Открытым медиа», что не отказывался от очной ставки и даже проходил через нее по этому делу. «Врёт тот, кто это всё публикует. И я считаю, что МВД-шный пиарщик, который это опубликовал, должен понести ответственность и за ложь, и за разглашение тайны следствия», — заявил изданию депутат.



Владимир Жириновский сетовал на вялое расследование уголовного дела 27 марта в эфире «России 24». Затягивание передачи документов по инстанциям в среде чиновников он связал с коррупцией и заявил, что «можно же дать по рукам».

