Россияне пока не перешли на полную самоизоляцию. Около 3% не соблюдают никаких правил

Опрос созданного правительством сайта «Стопкоронавирус.рф» показал, что большинство граждан РФ пока не перешли на режим полной самоизоляции.



«Четверть опрошенных из канала в Telegram не покидают свои дома, а более половины проголосовавших делают это только в случае крайней необходимости», — сообщается 30 марта в опубликованных результатах опроса.



При этом россияне стали чаще соблюдать правила гигиены, мыть продукты и даже носить маски. Около 3% заявили, что «не соблюдают никаких правил».



«Мы напоминаем, что только от вас и соблюдения вами правил самоизоляции зависит, насколько быстро страна справится с эпидемией», — резюмируют составители опроса.

