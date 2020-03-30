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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 11:35
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Россияне пока не перешли на полную самоизоляцию. Около 3% не соблюдают никаких правил

Опрос созданного правительством сайта «Стопкоронавирус.рф» показал, что большинство граждан РФ пока не перешли на режим полной самоизоляции.

«Четверть опрошенных из канала в Telegram не покидают свои дома, а более половины проголосовавших делают это только в случае крайней необходимости», — сообщается 30 марта в опубликованных результатах опроса.

При этом россияне стали чаще соблюдать правила гигиены, мыть продукты и даже носить маски. Около 3% заявили, что «не соблюдают никаких правил».

«Мы напоминаем, что только от вас и соблюдения вами правил самоизоляции зависит, насколько быстро страна справится с эпидемией», — резюмируют составители опроса.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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Комментарии (2)

Вячеслав Рогожин
Необходимо изготовить для больниц примерно 50000 аппаратов для ИВЛ. Лечить в больницах только тяжелые случаи заболевания. И не париться карантинами - вред от них стране гораздо больший.
lenten
"от вас и соблюдения вами правил самоизоляции зависит, насколько быстро страна справится с эпидемией" --- Вообще-то, если говорить о скорости, то самый быстрый способ справиться с эпидемией - отменить все карантинные меры, быстрее перезаражаться и быстрее переболеть. А карантин наоборот всё растягивает. Но нас ведь в первую очередь не скорость интересует?
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