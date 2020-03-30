Интернет-шарлатан уговорил петербургскую пенсионерку купить чудо-гель. От боли он не избавил, но кошелек опустошил на полмиллиона
Пожилая жительница Петербурга стала жертвой интернет-шарлатана, который воспользовался доверчивостью пользовательницы соцсети и её стремлением излечиться от недуга. За волшебное средство, избавляющее от болей в суставах, женщина отдала полмиллиона рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне в полицию обратилась 63-летняя петербурженка, проживающая в одном из домов на Северном проспекте. По её словам, в феврале этого года в социальной сети «ВКонтакте» она познакомилась с мужчиной по имени Сергей. Виртуальный друг отрекомендовался «инспектором ревизионной юстиции по лекарствам» и предложил свои онлайн-услуги в области фармацевтики и медицины.
Пенсионерка поведала ему о больных суставах и выслушала экспертные рекомендации, в числе которых был чудо-гель «Биотрин». В течение следующих двух месяцев несколькими платежами она перевела шарлатану почти полмиллиона рублей в качестве оплаты волшебного лекарственного средства, а когда опомнилась, новый друг перестал выходить на связь.
«Биотрин» широко известен участникам форумов, посвящённых мошенничеству с медикаментами. Состав интернет-препарата, рекламируемого мошенниками, может меняться, но, как правило, среди его компонентов так или иначе фигурируют излюбленные лжефармацевтами акулий жир и змеиный яд. Распространители чудо-геля зачастую привлекают потенциальных покупателей с помощью звезд эстрады, которые советуют сделать покупку. Из-за этого жертвами чаще всего становятся пожилые женщины. В официальных аптечных сетях «популярным препаратом» не торгуют.