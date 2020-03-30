Интернет-шарлатан уговорил петербургскую пенсионерку купить чудо-гель. От боли он не избавил, но кошелек опустошил на полмиллиона

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой интернет-шарлатана, который воспользовался доверчивостью пользовательницы соцсети и её стремлением излечиться от недуга. За волшебное средство, избавляющее от болей в суставах, женщина отдала полмиллиона рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне в полицию обратилась 63-летняя петербурженка, проживающая в одном из домов на Северном проспекте. По её словам, в феврале этого года в социальной сети «ВКонтакте» она познакомилась с мужчиной по имени Сергей. Виртуальный друг отрекомендовался «инспектором ревизионной юстиции по лекарствам» и предложил свои онлайн-услуги в области фармацевтики и медицины.

