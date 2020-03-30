РАН: В России созданы три препарата, способные помочь против COVID-19, один протестирован на людях
В России разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут применяться для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, а также разрабатываются три вакцины. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на академика Владимира Чехонина — вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук Российской академии наук, с участием специалистов которой ведутся исследования.
По словам Чехонина, эти три препарата «заинтересовали наше министерство здравоохранения» и стали приоритетными для «химических подразделений» Академии наук и Минобрнауки.
Один из них — триазавирин, который был создан несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был и заинтересовал китайских специалистов на предмет применения против коронавируса. Сейчас готова особая форма этого препарата — ингаляционная, предназначенная для лечения респираторной вирусной инфекции, её планируется передать на испытания в специализированные учреждения.
Фортепрен создан в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе фоспренила, используемого для лечения коронавирусных инфекций у животных. Фортепрен, по словам Чехонина, прошёл клинические испытания, в том числе на людях, и находится на стадии регистрации.
Кроме того, Институт органического синтеза вместе с Институтом органической химии имени Зелинского разработали «достаточно эффективную» схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир. Он был создан в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами (к ним относится и COVID-19). Этот препарат планируется передать на испытания, рассказал вице-президент РАН.
Ещё один препарат для лечения коронавирусной инфекции ранее представило Федеральное медико-биологическое агентство. Он создан на основе противомалярийного мефлохина.
Что касается трёх вакцин от инфекции, вызываемой COVID-19, то (помимо вакцины, которая создаётся в Новосибирске в научном центре «Вектор») разработки ведутся на базе биологического факультета МГУ, в Институте общей генетики имени Вавилова и в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 634 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли почти 30 тысяч человек. В России число заболевших превысило 1,5 тысячи человек.