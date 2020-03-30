РАН: В России созданы три препарата, способные помочь против COVID-19, один протестирован на людях

В России разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут применяться для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, а также разрабатываются три вакцины. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на академика Владимира Чехонина — вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук Российской академии наук, с участием специалистов которой ведутся исследования.

По словам Чехонина, эти три препарата «заинтересовали наше министерство здравоохранения» и стали приоритетными для «химических подразделений» Академии наук и Минобрнауки.

Один из них — триазавирин, который был создан несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был и заинтересовал китайских специалистов на предмет применения против коронавируса. Сейчас готова особая форма этого препарата — ингаляционная, предназначенная для лечения респираторной вирусной инфекции, её планируется передать на испытания в специализированные учреждения. Фортепрен создан в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе фоспренила, используемого для лечения коронавирусных инфекций у животных. Фортепрен, по словам Чехонина, прошёл клинические испытания, в том числе на людях, и находится на стадии регистрации. Кроме того, Институт органического синтеза вместе с Институтом органической химии имени Зелинского разработали «достаточно эффективную» схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир. Он был создан в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами (к ним относится и COVID-19). Этот препарат планируется передать на испытания, рассказал вице-президент РАН.