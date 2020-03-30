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30.03.2020 08:48
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В Москве скончались ещё двое больных коронавирусом. Оба были на ИВЛ несколько суток

За последние сутки в больнице №40 в московской Коммунарке скончались ещё двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта в Facebook сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, оба умерших были пожилыми. 80-летний пациент кроме COVID-19 поступил с хронической сердечной недостаточностью и пневмонией. Он провёл на аппарате искусственной вентиляции четверо суток.

На день меньше к ИВЛ был подключен 69-летний больной. Ему диагностировали пневмонию, сахарный диабет, коронавирус был вероятен.

Сейчас в больнице в Коммунарке находятся 348 человек. У 175 из них пневмония, остальные поступили с новым вирусом: подтвердили 98 случаев, у 115 пациентов COVID-19 вероятен.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По всему миру число зараженных превысило 721 тыс. человек. По данным на 29 марта, в России 1534 человека имеют подтвержденный диагноз. Всего на территории страны до этого было девять летальных случаев: кроме столицы, по одному в Петербурге и в Пскове. Второй день «коронавирусных» каникул Москва и Московская область закончили супер-мерами самоизоляции.

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