В Москве скончались ещё двое больных коронавирусом. Оба были на ИВЛ несколько суток

За последние сутки в больнице №40 в московской Коммунарке скончались ещё двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта в Facebook сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.



По его словам, оба умерших были пожилыми. 80-летний пациент кроме COVID-19 поступил с хронической сердечной недостаточностью и пневмонией. Он провёл на аппарате искусственной вентиляции четверо суток.

На день меньше к ИВЛ был подключен 69-летний больной. Ему диагностировали пневмонию, сахарный диабет, коронавирус был вероятен.