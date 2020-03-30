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30.03.2020 08:20
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Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента

Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

«По состоянию на 28 марта средний уровень загрузки производственных мощностей промышленных предприятий по стране уже достиг 98,6%, а средний коэффициент возврата людей на рабочие места составил 89,9%», - сообщил Синь Гобинь.

Средний коэффициент возобновления работы малых и средних предприятий достигает 76%.

При этом в провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавирусной инфекции, загрузка промышленных предприятий в среднем уже составляет 95%, примерно 70% сотрудников предприятий вернулись на рабочие места.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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