Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента

Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.



«По состоянию на 28 марта средний уровень загрузки производственных мощностей промышленных предприятий по стране уже достиг 98,6%, а средний коэффициент возврата людей на рабочие места составил 89,9%», - сообщил Синь Гобинь.



Средний коэффициент возобновления работы малых и средних предприятий достигает 76%.

