В Китае все меньше больных коронавирусом. Выздоровели более 93 процентов зараженных

Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, которые 30 марта приводит РИА Новости, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тысячи 470, из них 75 тысяч 770 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93% от общего числа заболевших.