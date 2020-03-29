Умер бывший глава Мосгоризбиркома. Он оставил должность две недели назад
Валентин Горбунов скончался в Москве 29 марта в возрасте 66 лет. 17-го числа он ушел с должности главы Московской избирательной комиссии.
Об этом сообщает в Twitter мэр города Сергей Собянин. Горбунов руководил комиссией с середины 1990-х годов и уволился две недели назад, 17 марта. Собянин отметил, что в последний год работы Горбунов много болел.
Бывший глава Мосгоризбиркома был героем расследований оппозиционера Алексея Навального. Активисты требовали его отставки.