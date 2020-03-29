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29.03.2020 15:48
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома. Он оставил должность две недели назад

Валентин Горбунов скончался в Москве 29 марта в возрасте 66 лет. 17-го числа он ушел с должности главы Московской избирательной комиссии.

Об этом сообщает в Twitter мэр города Сергей Собянин. Горбунов руководил комиссией с середины 1990-х годов и уволился две недели назад, 17 марта. Собянин отметил, что в последний год работы Горбунов много болел.

Бывший глава Мосгоризбиркома был героем расследований оппозиционера Алексея Навального. Активисты требовали его отставки.

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Комментарии (6)

Ref
Коробки от ксероксов при нем носили?
Nerevar
Теперь он отправится в ад.
Kot Piter
"Да воздастся каждому по делам его" (с)
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