Хасанский рынок не попал под губернаторский запрет и полностью заработает с началом недели

Рынок на Хасанской улице в Петербурге продолжит работу в обычном режиме с 30 марта. Там есть товары первой необходимости.



Об этом сообщает Центр контроля качества Петербурга. Отмечается, что специалисты ЦКК «в постоянном режиме» следят за санитарным состоянием и дезинфекцией торговых мест.



«Начиная с понедельника на рынке будет возобновлена продажа автозапчастей и расходных материалов для автомобильного транспорта», — отметили в ЦКК.



Ранее Минпромторг включил автозапчасти в список товаров первой необходимости.

