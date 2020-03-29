Хасанский рынок не попал под губернаторский запрет и полностью заработает с началом недели
Рынок на Хасанской улице в Петербурге продолжит работу в обычном режиме с 30 марта. Там есть товары первой необходимости.
Об этом сообщает Центр контроля качества Петербурга. Отмечается, что специалисты ЦКК «в постоянном режиме» следят за санитарным состоянием и дезинфекцией торговых мест.
«Начиная с понедельника на рынке будет возобновлена продажа автозапчастей и расходных материалов для автомобильного транспорта», — отметили в ЦКК.
Ранее Минпромторг включил автозапчасти в список товаров первой необходимости.
ЦКК также следит за «Горячей линией» по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав предпринимателей. Она приняла больше 350 звонков. Там можно пожаловаться на рост цен.