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29.03.2020 13:07
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Первое весеннее тепло разбудило гадюк в лесах под Петербургом. Опасаться стоит мужчинам

Гадюки проснулись в лесах Ленинградской области. Об этом 29 марта сообщил кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«Вчера пригрело до +11, и сразу появились гадючки. Съездил поснимать их — этих изящных красавиц. Нашел гадюк на краю болота. Высокий песчаный край верхового болота — характерное их место зимовки, и сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали», — рассказал Глазков, уточнив, что змеи пока вялые.

Этих гадюк биолог нашёл на побережье Ладоги. Автор канала о животных отмечает, что в природе данный вид змей не опасен. Главное, не провоцировать их на нападение и проходить мимо, если уж увидели в траве. Глазков также отметил, что, по статистике, в России до 90% укушенных гадюками — мужчины.

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Комментарии (7)

260766141
Опасаться стоит мужчинам: одна из этих гадюк, может стать вашей женой ☝️
PapaKarlo
Если змей не тревожить, то они стараются сбежать от человека. Они же почти слепые...Не трогайте их. Это божьи твари.
Колючкина
Знаю я эту гадюку,опять она сбежала из вольера.Граждане,не пугайтесь,у нее есть все прививки.
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