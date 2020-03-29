Первое весеннее тепло разбудило гадюк в лесах под Петербургом. Опасаться стоит мужчинам

«Вчера пригрело до +11, и сразу появились гадючки. Съездил поснимать их — этих изящных красавиц. Нашел гадюк на краю болота. Высокий песчаный край верхового болота — характерное их место зимовки, и сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали», — рассказал Глазков, уточнив, что змеи пока вялые.



Этих гадюк биолог нашёл на побережье Ладоги. Автор канала о животных отмечает, что в природе данный вид змей не опасен. Главное, не провоцировать их на нападение и проходить мимо, если уж увидели в траве. Глазков также отметил, что, по статистике, в России до 90% укушенных гадюками — мужчины.

