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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

29.03.2020 12:39
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В США умер младенец с подтвержденным коронавирусом

Зараженный коронавирусом ребенок, которому не было и года, умер в больнице Чикаго. Это первый смертельный случай для такого возраста в США.

Об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс. Отмечается, что точные причины смерти младенца пока не установлены.

Большая часть смертельных случаев в Иллинойсе, как и во всем мире, приходится на людей старше 60 лет.

За сутки в России выявлено 270 новых случаев заболевания, 4 человека скончались. Среди зараженных в Москве 13 детей, а большая часть заболевших не входят в группу риска.

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Комментарии (1)

M.I.S.82
Зачем нагнетать? Пишите новости, когда ясно от чего умирают люди. Конкретно!
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