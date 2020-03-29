В США умер младенец с подтвержденным коронавирусом

Зараженный коронавирусом ребенок, которому не было и года, умер в больнице Чикаго. Это первый смертельный случай для такого возраста в США.



Об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс. Отмечается, что точные причины смерти младенца пока не установлены.



Большая часть смертельных случаев в Иллинойсе, как и во всем мире, приходится на людей старше 60 лет.



За сутки в России выявлено 270 новых случаев заболевания, 4 человека скончались. Среди зараженных в Москве 13 детей, а большая часть заболевших не входят в группу риска.

