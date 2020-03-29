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29.03.2020 12:12
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Коронавирус стремительно молодеет. В Москве заразились 13 детей, большинство новых больных не находились в группе риска

Более 70 процентов новых случаев коронавируса в России пришлись на Москву. Оперативный штаб столицы представил возрастной срез заболевших.

Как следует из отчета, каждый пятнадцатый зараженный в Москве — ребенок. За сутки заразились 13 детей.

Основной процент заболевших в столице пришелся на взрослых, которые не входят в группу риска. Из всех 197 новых подтвержденных случаев 152 зарегистрированы у пациентов в возрасте 18–65 лет. Количество пожилых людей с коронавирусом (составляющих группу риска) — 32.

Оперативный штаб Москвы также отметил существенный рост контактного коронавируса по сравнению с завозным. Из 197 новых больных лишь 13 посещали европейские страны за последние две недели.

За сутки в Москве умерли два пациента — 69-летняя женщина с двусторонней пневмонией и пиелонефритом и 90-летний мужчина. При жизни ему диагностировали, кроме коронавируса и пневмонии, хроническую ишемию мозга, энцефалопатию, паркинсонизм.

В России зарегистрированы 1534 подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли. В Петербурге — 42 случая и 1 смерть. Эпидемией охвачены уже 65 регионов страны.

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Комментарии (15)

drakkar6019
Ничего особо страшного. Переживём.
***_555
Контактных больше. А официально карантина нет. Только рекомендации. Чего ждут?
dimka_
В статье приводятся цифры ради цифр: 13 детей - это каждый 160-тысячный житель Москвы этого возраста, 150 взрослых - каждый 55-тысячный, 32 пожилых - каждый 200-тысячный.
Т.е. активное население (18-64) заражается в 3-4 раза чаще, чем остальные (17- и 65+), что логично. То, что больные не в группе риска, не означает, что они не могут заболеть, это означает, что риск смерти у них ниже.
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