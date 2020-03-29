Коронавирус стремительно молодеет. В Москве заразились 13 детей, большинство новых больных не находились в группе риска

Более 70 процентов новых случаев коронавируса в России пришлись на Москву. Оперативный штаб столицы представил возрастной срез заболевших.



Как следует из отчета, каждый пятнадцатый зараженный в Москве — ребенок. За сутки заразились 13 детей.

Основной процент заболевших в столице пришелся на взрослых, которые не входят в группу риска. Из всех 197 новых подтвержденных случаев 152 зарегистрированы у пациентов в возрасте 18–65 лет. Количество пожилых людей с коронавирусом (составляющих группу риска) — 32.