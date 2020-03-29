Коронавирус стремительно молодеет. В Москве заразились 13 детей, большинство новых больных не находились в группе риска
Более 70 процентов новых случаев коронавируса в России пришлись на Москву. Оперативный штаб столицы представил возрастной срез заболевших.
Как следует из отчета, каждый пятнадцатый зараженный в Москве — ребенок. За сутки заразились 13 детей.
Основной процент заболевших в столице пришелся на взрослых, которые не входят в группу риска. Из всех 197 новых подтвержденных случаев 152 зарегистрированы у пациентов в возрасте 18–65 лет. Количество пожилых людей с коронавирусом (составляющих группу риска) — 32.
Оперативный штаб Москвы также отметил существенный рост контактного коронавируса по сравнению с завозным. Из 197 новых больных лишь 13 посещали европейские страны за последние две недели.
За сутки в Москве умерли два пациента — 69-летняя женщина с двусторонней пневмонией и пиелонефритом и 90-летний мужчина. При жизни ему диагностировали, кроме коронавируса и пневмонии, хроническую ишемию мозга, энцефалопатию, паркинсонизм.
В России зарегистрированы 1534 подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли. В Петербурге — 42 случая и 1 смерть. Эпидемией охвачены уже 65 регионов страны.