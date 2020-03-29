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29.03.2020 10:40
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Ночной заезд молодой компании по Октябрьской набережной закончился смертью. «Тойота» развалилась после встречи со столбом

Неновый седан бизнес-класса превратился в груду металлолома после встречи с опорой мачты освещения в Невском районе Петербурга. После аварии на Октябрьской набережной невредимым остался только водитель. Его друг погиб на месте, а подругу срочно госпитализировали.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, белой «Тойотой Креста» управлял водитель, отметивший своё совершеннолетие в прошлом году. Также в салоне находились его 22-летний приятель и 27-летняя подруга. Когда компания проносилась по набережной в районе дома № 6, что-то случилось и машину занесло. В результате седан буквально обмотался вокруг столба. Пассажир погиб от полученных травм, девушка в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

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Комментарии (7)

sektor7
Ну хоть какая-то положительная новость.
Смерть не от вируса.
Udgin2
Она еще и праворульная.
260763721
Проклятый короновирус никого не жалеет!
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