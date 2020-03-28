Весна отступает. Петербургу обещают гололед и мокрый снег

Ниже нуля опустится температура в Петербурге в ночь на воскресенье 29 марта, прохладно будет и днем. В городе пойдет снег.
Солнечная, теплая суббота, не способствовавшая принятым в городе противокоронавирусным мерам, сменится похолоданием в воскресенье. По прогнозам синоптиков, ночью в Северной столице до -2, днем не больше трех градусов тепла. Северный ветер и мокрый снег, возможно, отобьют у горожан охоту прогуливаться по паркам и выходить из дома без нужды. Автомобилистам придется быть осторожней, обещают гололед.
Нерабочий понедельник будет еще холодней. Ночью до -5, днем не больше градуса тепла. В городе осадки в виде снега и никакого солнца.