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28.03.2020 23:56
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Весна отступает. Петербургу обещают гололед и мокрый снег

Ниже нуля опустится температура в Петербурге в ночь на воскресенье 29 марта, прохладно будет и днем. В городе пойдет снег.

Солнечная, теплая суббота, не способствовавшая принятым в городе противокоронавирусным мерам, сменится похолоданием в воскресенье. По прогнозам синоптиков, ночью в Северной столице до -2, днем не больше трех градусов тепла. Северный ветер и мокрый снег, возможно, отобьют у горожан охоту прогуливаться по паркам и выходить из дома без нужды. Автомобилистам придется быть осторожней, обещают гололед.

Нерабочий понедельник будет еще холодней. Ночью до -5, днем не больше градуса тепла. В городе осадки в виде снега и никакого солнца.

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Комментарии (1)

hal9000
А я уже соловья видел..а как он выживет в мороз..они прилетели наверно перепутали..птичку жалко...
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