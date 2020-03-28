Власти Мурманской области закрывают Кировск и Апатиты. Официально там один заболевший
Города Кировск и Апатиты в Мурманской области на две недели закрывают на въезд в связи с коронавирусным карантином. Три дня назад там начали применять экспресс-тесты на новую инфекцию.
Об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По его словам, меры приняты из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус. Официально в области один подтвержденный случай заражения. Карантин продлится минимум две недели, действовать запрет на вьезд начинает с шести утра 29 марта.
Ранее были закрыты оба горнолыжных курорта в Хибинах, на тот момент остальные популярные в России места для катания на лыжах и сноубордах продолжали работать.
Три назад в кировско-апатитском районе начали использовать экспресс-тест на коронавирус. Проверить планировалось работников горно-обогатительного комбината и жителей района. Это ПЦР-тесты «Смартлайфкеа», их продает российско-японская компания «Эвотэк-Мирай геномикс». Тесты были, в том числе, закуплены московской мэрией, писала «Новая газета».