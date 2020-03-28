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28.03.2020 22:25
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Ничего святого. Коронавирус добрался до Афона

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на святой горе Афон. Монаха госпитализировали, его коллег с похожими симптомами изолировали по кельям.

О заболевании представителя Афона сообщает 28 марта новостной портал «Русские Афины». «Один из монахов госпитализирован в больницу AХEПA (Салоники). Другие монахи того же монастыря, которых поместили на карантин в кельи, также имеют симптомы коронавируса. Мужчина, госпитализированный в клинику, посещал Великобританию с делегацией представителей Афона», - говорится в заметке.

Первый зарегистрированный случай коронавируса зафиксировали через неделю после закрытия Афона для паломников. Изначально православная церковь придерживалась иного мнения «по духовным причинам», но изменила его после всплеска заболеваний в Греции.

Святую гору любили посещать многие российские чиновники, политики и бизнесмены.

Православная церковь в Петербурге, хоть и не по духовным причинам, тоже противится закрытию храмов. Несмотря на прямой запрет горожанам посещать религиозные объекты, петербургская митрополия допускает массовые скопления людей и торговлю, также попавшую под санкции.

В субботу, 28 марта, шесть случаев коронавируса зарегистрированы в Ватикане, первый больной - в Катаре, а в Москве госпитализировали раввина местной синагоги.

Коронавирус унес жизни более 30 тысяч человек. Всего в мире зарегистрированы более 650 тысяч случаев заражения. На каждого умершего приходятся пять выздоровевших.

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Комментарии (4)

260570541
не заразятся только истинно верующие
260741301
Как же так? Священники - святые люди! Как они то могут заразиться?
alexpv
Полагаю, как только начнутся массовые заражения священников и возможно смерти, РПЦ пересмотрит свои взгляды на научные основы распространения любой эпидемии.
Жаль, что к тому моменту уже будет много горя по их вине.
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