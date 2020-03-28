Ничего святого. Коронавирус добрался до Афона

О заболевании представителя Афона сообщает 28 марта новостной портал «Русские Афины». «Один из монахов госпитализирован в больницу AХEПA (Салоники). Другие монахи того же монастыря, которых поместили на карантин в кельи, также имеют симптомы коронавируса. Мужчина, госпитализированный в клинику, посещал Великобританию с делегацией представителей Афона», - говорится в заметке.

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на святой горе Афон. Монаха госпитализировали, его коллег с похожими симптомами изолировали по кельям.

Первый зарегистрированный случай коронавируса зафиксировали через неделю после закрытия Афона для паломников. Изначально православная церковь придерживалась иного мнения «по духовным причинам», но изменила его после всплеска заболеваний в Греции.

Святую гору любили посещать многие российские чиновники, политики и бизнесмены.

Православная церковь в Петербурге, хоть и не по духовным причинам, тоже противится закрытию храмов. Несмотря на прямой запрет горожанам посещать религиозные объекты, петербургская митрополия допускает массовые скопления людей и торговлю, также попавшую под санкции.

В субботу, 28 марта, шесть случаев коронавируса зарегистрированы в Ватикане, первый больной - в Катаре, а в Москве госпитализировали раввина местной синагоги.

Коронавирус унес жизни более 30 тысяч человек. Всего в мире зарегистрированы более 650 тысяч случаев заражения. На каждого умершего приходятся пять выздоровевших.