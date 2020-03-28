Как и где сдать тест на коронавирус? Спросите Рогозина, он каждый день проверяется

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ежедневно сдает тест на коронавирус. Об этом он написал в твиттере на замечание подписчиков о несоблюдении рекомендаций властей оставаться дома.



Вечером 28 марта Рогозин рассказал, что заехал на стройку Национального космического центра в Филях.

«Дмитрий Олегович, стоило ли заезжать на стройку? Вам космонавтов провожать 9 апреля, Вы только что тест сдали - и теперь опять проверяться?» - спросила его подписчица.

«Мне приходится их делать каждый день. У нас перед пилотируемым пуском жёсткий контроль, кстати, не только сейчас. Перед каждым», - ответил глава Роскосмоса.