Как и где сдать тест на коронавирус? Спросите Рогозина, он каждый день проверяется
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ежедневно сдает тест на коронавирус. Об этом он написал в твиттере на замечание подписчиков о несоблюдении рекомендаций властей оставаться дома.
Вечером 28 марта Рогозин рассказал, что заехал на стройку Национального космического центра в Филях.
«Дмитрий Олегович, стоило ли заезжать на стройку? Вам космонавтов провожать 9 апреля, Вы только что тест сдали - и теперь опять проверяться?» - спросила его подписчица.
«Мне приходится их делать каждый день. У нас перед пилотируемым пуском жёсткий контроль, кстати, не только сейчас. Перед каждым», - ответил глава Роскосмоса.
Одновременно с перепиской Рогозина в телеграм-канале «Протестный Петербург» опубликован рассказ местной жительницы о ее попытках сдать тест на коронавирус в поликлинике № 121 Приморского района. В комитете здравоохранения Петербурга ей сообщили, что забор биоматериалов у лиц с симптомами проводится каждый будний день с 8 до 20 часов, в выходные - с 9 до 15.
Петербурженка пришла в поликлинику и узнала, что забор мазков производится два часа в неделю - по часу во вторник и четверг.