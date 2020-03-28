ФМБА заявило о возможности лечить коронавирус американским противомалярийным препаратом
Схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин» разработало Федеральное медико-биологическое агентство. Его придумали американские военные.
О методе лечения этим лекарством ФМБА рассказало 28 марта. Отмечается, что российские фармацевты учли китайский и французский опыт. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, если добавить к «Мефлохину» «макролидные антибиотики и синтетические пенициллины», то это будет препятствовать «формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома» и позволит «повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких». «Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — уверена Скворцова.
Использовать препарат, придуманный как лекарство от малярии американскими военными пятьдесят лет назад, можно и в профилактических целях, считают в ФМБА.