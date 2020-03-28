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28.03.2020 16:24
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ФМБА заявило о возможности лечить коронавирус американским противомалярийным препаратом

Схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин» разработало Федеральное медико-биологическое агентство. Его придумали американские военные.

О методе лечения этим лекарством ФМБА рассказало 28 марта. Отмечается, что российские фармацевты учли китайский и французский опыт. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, если добавить к «Мефлохину» «макролидные антибиотики и синтетические пенициллины», то это будет препятствовать «формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома» и позволит «повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких». «Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — уверена Скворцова.

Использовать препарат, придуманный как лекарство от малярии американскими военными пятьдесят лет назад, можно и в профилактических целях, считают в ФМБА.

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Комментарии (5)

260755341
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Ref
Я сегодня уже видел заголовки "В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции". Оказалось, что это "Мефлохин" которым американцы лечили своих солдат во время вьетнамской войны.
Vasilis
А почему не пирамидолом?)) это точно грипп?))
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