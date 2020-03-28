В Чечне введены ограничения на передвижения внутри республики. Всех приезжающих отправят на карантин

28 марта телерадиокомпания «Грозный» цитирует сообщение спикера парламента Магомеда Даудова: «Временно ограничивается въезд в город Грозный для всех, кроме жителей столицы; работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; работников органов власти и правоохранительных органов; работников организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации».

Кроме того, всех въезжающих в республику извне — даже из других регионов России — в обязательном порядке предполагается направлять на двухнедельный карантин. На данный момент в республике зафиксировано три случая заражения COVID-19.



Напомним, 14 марта Рамзан Кадыров призвал общественность не паниковать из-за коронавируса. «Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет и они умрут, — процитировали главу республики в BBC. — Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь».

