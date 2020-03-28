«Если человек хочет заработать на жизни другого — попадет в тюрьму». Беглов призвал соблюдать запреты именем совести и Уголовного кодекса

Губернатор Александр Беглов прокомментировал запреты, которые установлены на ближайшую неделю в Петербурге в связи с эпидемией коронавируса. Глава города полагается на совесть.



«Самая главная мера — наша совесть, ответственность перед нашими родными, близкими, друзьями, соседями и другими, — ответил Беглов 28 марта на вопрос о санкциях к нарушителям карантинных мер. — Один человек сегодня заражает как минимум десять. Есть административные меры, вплоть до уголовной ответственности. Но если человек хочет заработать на жизни другого — попадет в тюрьму, просто будет сидеть в тюрьме».