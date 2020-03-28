«Если человек хочет заработать на жизни другого — попадет в тюрьму». Беглов призвал соблюдать запреты именем совести и Уголовного кодекса
Губернатор Александр Беглов прокомментировал запреты, которые установлены на ближайшую неделю в Петербурге в связи с эпидемией коронавируса. Глава города полагается на совесть.
«Самая главная мера — наша совесть, ответственность перед нашими родными, близкими, друзьями, соседями и другими, — ответил Беглов 28 марта на вопрос о санкциях к нарушителям карантинных мер. — Один человек сегодня заражает как минимум десять. Есть административные меры, вплоть до уголовной ответственности. Но если человек хочет заработать на жизни другого — попадет в тюрьму, просто будет сидеть в тюрьме».
Напомним, правительство города ввело ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля, на который выпадает объявленная президентом нерабочая неделя. О том, что можно и чего нельзя в Петербурге, — читайте здесь. О том, как выглядит Петербург в первый день карантина, — здесь.
За сутки полицию дважды озадачили поисками тех, кто должен сидеть на карантине. Одну девушку не нашли дома после зарубежной поездки, второго беглеца хватились в репинском обсерваторе.