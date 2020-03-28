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28.03.2020 14:36
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«Если человек хочет заработать на жизни другого — попадет в тюрьму». Беглов призвал соблюдать запреты именем совести и Уголовного кодекса

Губернатор Александр Беглов прокомментировал запреты, которые установлены на ближайшую неделю в Петербурге в связи с эпидемией коронавируса. Глава города полагается на совесть.

«Самая главная мера — наша совесть, ответственность перед нашими родными, близкими, друзьями, соседями и другими, — ответил Беглов 28 марта на вопрос о санкциях к нарушителям карантинных мер. — Один человек сегодня заражает как минимум десять. Есть административные меры, вплоть до уголовной ответственности. Но если человек хочет заработать на жизни другого — попадет в тюрьму, просто будет сидеть в тюрьме».

Напомним, правительство города ввело ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля, на который выпадает объявленная президентом нерабочая неделя. О том, что можно и чего нельзя в Петербурге, — читайте здесь. О том, как выглядит Петербург в первый день карантина, — здесь.

За сутки полицию дважды озадачили поисками тех, кто должен сидеть на карантине. Одну девушку не нашли дома после зарубежной поездки, второго беглеца хватились в репинском обсерваторе.

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Комментарии (9)

alexadmin
Ах, хочется еще что-нибудь послушать про совесть от г-на губернатора. Слушал бы и слушал.
Oleg_I
Вообще, хотелось бы разъяснений, какие конкретно санкции могут применяться к нарушителям известного постановления. Пока я нашел только статью 19.5 КОАП, 500 руб. для физлиц, 20 000 для юриков.
Djnyana
И вообще, е)сли честно, я с Бегловым незнаком, говорят, он - Губернатор, пачиму он говорит какими-то штампами?! ) Про Совесть и Ответственность, необходимо соглашусь с Губернатором..)
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