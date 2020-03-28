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28.03.2020 14:26
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Рогозин выбрал в советники по космосу бывшего гендиректора «Сухого» и авиастроительной корпорации, который ушел после крушения

Помогать с созданием новой ракетно-космической техники в Роскосмосе будет бывший управленец из компании «Сухой» Игорь Озар. Дмитрий Рогозин назначил его своим советником.

Эту информацию глава Роскосмоса 28 марта подтвердил в своем Twitter. «Создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей. И. Я. Озар — отличное для нас приобретение. Его фирма в последние годы создала великолепные боевые машины», — написал Рогозин.

По данным ТАСС, экс-глава «Сухого» будет участвовать в создании пилотируемого корабля нового поколения для низких орбит.

Игорь Озар получил высшее образование в Московском институте управления имени Орджоникидзе. Почти десять лет занимался финансами в компании, которая производила шины. Позже перешел в ОКБ Сухого, также на должность директора по экономике. Возглавлял совет директоров до 2013 года и ушел в Объединенную авиастроительную корпорацию. Покинул он директорскую должность в феврале 2020 года, после падения первого серийного Су-57.

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