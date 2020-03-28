В Петербурге погрузчик насмерть переехал женщину
Под колесами погрузчика в Калининском районе Петербурга погибла женщина. На место аварии выезжали транспортные полицейские.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне в девять вечера скорая помощь получила вызов на Минеральную улицу, 25. Медики увидели женщину лет пятидесяти с очень серьезными травмами. В Мариинской больнице ей диагностировали травматическое размозжение ног, закрытую травму живота с повреждением органов, перелом таза. Через полтора часа после госпитализации врачи зафиксировали клиническую смерть пациентки.
На Минеральной, 25, расположены административно-складской комплекс и несколько логистических компаний, в том числе крупная «РЖД-Логистика». Возможно, именно по этой причине оформлять ДТП с погрузчиком, наехавшим на женщину, выезжали сотрудники линейного отдела Северо-Западного МВД на транспорте.