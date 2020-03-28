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28.03.2020 14:12
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В Петербурге погрузчик насмерть переехал женщину

Под колесами погрузчика в Калининском районе Петербурга погибла женщина. На место аварии выезжали транспортные полицейские.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне в девять вечера скорая помощь получила вызов на Минеральную улицу, 25. Медики увидели женщину лет пятидесяти с очень серьезными травмами. В Мариинской больнице ей диагностировали травматическое размозжение ног, закрытую травму живота с повреждением органов, перелом таза. Через полтора часа после госпитализации врачи зафиксировали клиническую смерть пациентки.

На Минеральной, 25, расположены административно-складской комплекс и несколько логистических компаний, в том числе крупная «РЖД-Логистика». Возможно, именно по этой причине оформлять ДТП с погрузчиком, наехавшим на женщину, выезжали сотрудники линейного отдела Северо-Западного МВД на транспорте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nuga
Беглов довел своими запретами,все спешат,нервничают,людей гибнет под колесами в разы больше,чем от вируса амебного. А ещё на нем разрушение СКК по быстрому и смерть монтажника.
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