В Петербурге бариста узнал от полицейских, что скоро станет папой. Так закончился роман с десятиклассницей.
Уголовное дело о сексуальных связях со школьницей возбудили в Петербурге. Вступление во взрослую жизнь она скрывала девять месяцев.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, полицейские задержали старшего баристу кофейни на проспекте Большевиков и поинтересовались, знакома ли ему десятиклассница из Красносельского района. Молодой человек признал, что в мае прошлого года имел с ней бурный роман. Сотрудники предложили ему присесть и сообщили, что он скоро станет папой.
Забеременевшая от баристы 15-летняя школьница не обращалась к врачам до последнего и появилась на пороге родильного дома уже на 41-й неделе. Ее отправили на дородовое отделение и позвонили в полицию.
Школьница рассказала об увлечении баристой. Он из Узбекистана, состоит на миграционном учете. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия» и отпустили под подписку о невыезде — готовиться к отцовству и закупаться предметами первой необходимости.
Статья 134 УК предусматривает лишение свободы до четырех лет, но в тюрьму кофейных дел мастера не отправят. В примечании к статье говорится, что наказание в виде лишения свободы не применяется, если разница в возрасте между потерпевшей и подсудимым составляет менее 4 лет. Школьница родилась на 3 года 10 месяцев позже баристы.
Подозреваемого от наказания полностью может освободить свадьба.