В Петербурге бариста узнал от полицейских, что скоро станет папой. Так закончился роман с десятиклассницей.

Уголовное дело о сексуальных связях со школьницей возбудили в Петербурге. Вступление во взрослую жизнь она скрывала девять месяцев.



Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, полицейские задержали старшего баристу кофейни на проспекте Большевиков и поинтересовались, знакома ли ему десятиклассница из Красносельского района. Молодой человек признал, что в мае прошлого года имел с ней бурный роман. Сотрудники предложили ему присесть и сообщили, что он скоро станет папой.



Забеременевшая от баристы 15-летняя школьница не обращалась к врачам до последнего и появилась на пороге родильного дома уже на 41-й неделе. Ее отправили на дородовое отделение и позвонили в полицию.

