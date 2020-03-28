FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 11:39
10
Печать

В Петербурге бариста узнал от полицейских, что скоро станет папой. Так закончился роман с десятиклассницей.

Уголовное дело о сексуальных связях со школьницей возбудили в Петербурге. Вступление во взрослую жизнь она скрывала девять месяцев.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, полицейские задержали старшего баристу кофейни на проспекте Большевиков и поинтересовались, знакома ли ему десятиклассница из Красносельского района. Молодой человек признал, что в мае прошлого года имел с ней бурный роман. Сотрудники предложили ему присесть и сообщили, что он скоро станет папой.

Забеременевшая от баристы 15-летняя школьница не обращалась к врачам до последнего и появилась на пороге родильного дома уже на 41-й неделе. Ее отправили на дородовое отделение и позвонили в полицию.

Школьница рассказала об увлечении баристой. Он из Узбекистана, состоит на миграционном учете. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия» и отпустили под подписку о невыезде — готовиться к отцовству и закупаться предметами первой необходимости.

Статья 134 УК предусматривает лишение свободы до четырех лет, но в тюрьму кофейных дел мастера не отправят. В примечании к статье говорится, что наказание в виде лишения свободы не применяется, если разница в возрасте между потерпевшей и подсудимым составляет менее 4 лет. Школьница родилась на 3 года 10 месяцев позже баристы.

Подозреваемого от наказания полностью может освободить свадьба.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Ref
Ну, совет да любовь!!!
Макс Никольский
Социальная статистика на профильных сайтах говорит, что не так всё плохо: порядка 25%барышень и 45% процентов парней иммли секс до 16ти лет.рановато и многовато? Не увпрен: когда-то в 13-14 лет выдавали замуж совершенно спокойнт, и бабушка в 36 с дедушкой в 45ть никого не удивляли...
Меня смущает другое: почему школьница не нашла никого приличней, чем кофеварщик из узбекистона? Сама из тех краев или такой круг общения?
260624911
аринда,все парни гуляют в 14 уже 99% а девушки еще раньше,если вы этого не видели и не понимали то вы жили в изоляции
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний