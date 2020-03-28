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28.03.2020 00:27
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Трамп выделяет 2 трлн долларов на спасение американской экономики от коронавируса. Неимущие американцы получат по $1200

На поддержку американской экономики во время пандемии коронавируса выделят два триллиона долларов. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп 27 марта, пишет «Интерфакс».

Законопроект предусматривает денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Законопроект получил поддержку в палате представителей конгресса США, после нескольких дней согласований с Белым домом его одобрил Сенат.

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