Трамп выделяет 2 трлн долларов на спасение американской экономики от коронавируса. Неимущие американцы получат по $1200

На поддержку американской экономики во время пандемии коронавируса выделят два триллиона долларов. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп 27 марта, пишет «Интерфакс».



Законопроект предусматривает денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.



Законопроект получил поддержку в палате представителей конгресса США, после нескольких дней согласований с Белым домом его одобрил Сенат.

