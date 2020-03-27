Минпромторг предлагает разрешить тратить маткапитал на покупку авто
Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Об этом говорится в предложениях, которые замглавы ведомства Василий Осьмаков направил в четверг, 26 марта, в Минэкономразвития, сообщает 27 марта РБК.
По данным ведомства, использование маткапитала для покупки автомобилей поможет продать около 60 тыс. машин. Срок реализации — 1 апреля 2020 года. Среди ответственных исполнителей по этой идее замглавы Минпромторга указал Минэкономразвития, Минтруд и Минфин.
Сейчас маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий: покупку квартиры или дома, строительство своего дома, оплату ипотеки (разрешается и в качестве первоначального взноса), оплату договора долевого участия или же вступительного взноса в жилищном кооперативе. Кроме того, эти средства можно тратить на образование ребенка, адаптацию детей-инвалидов, инвестирование в пенсионные накопления матери.
В начале марта президент Владимир Путин допускал расширение сфер, на которые можно тратить средства маткапитала. Кроме того, во время послания Федеральному собранию 15 января он заявлял о расширении программы материнского капитала. Семьи будут получать сертификат за первенцев, родившихся с 1 января 2020 года, в прежнем размере (466 тыс. руб.), а при рождении второго ребенка получат на 150 тыс. руб. больше. При рождении третьего ребенка государство обязуется погашать ипотеку на сумму 450 тыс. руб.
Сама программа маткапитала была продлена до 2026 года. На реализацию выплат по новым правилам Минтруд в ближайшие три года планирует потратить 1,5 трлн руб.