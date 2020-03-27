Минпромторг предлагает разрешить тратить маткапитал на покупку авто

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Об этом говорится в предложениях, которые замглавы ведомства Василий Осьмаков направил в четверг, 26 марта, в Минэкономразвития, сообщает 27 марта РБК.

По данным ведомства, использование маткапитала для покупки автомобилей поможет продать около 60 тыс. машин. Срок реализации — 1 апреля 2020 года. Среди ответственных исполнителей по этой идее замглавы Минпромторга указал Минэкономразвития, Минтруд и Минфин.

Сейчас маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий: покупку квартиры или дома, строительство своего дома, оплату ипотеки (разрешается и в качестве первоначального взноса), оплату договора долевого участия или же вступительного взноса в жилищном кооперативе. Кроме того, эти средства можно тратить на образование ребенка, адаптацию детей-инвалидов, инвестирование в пенсионные накопления матери.