Адвокат историка Соколова сдал тест на коронавирус: «Встречался со многими людьми и пользовался «Сапсаном»
Участник телевизионных шоу, отец шестерых детей и адвокат историка Соколова Александр Почуев сдал тест и самоизолировался. Плохо он себя почувствовал после возвращения из Москвы, где контактировал с окружением зараженного коронавирусом Льва Лещенко, но все равно участвовал в судебном процессе.
О тесте на COVID-19 Почуев сообщил вечером 27 марта, после заседания по продлению меры пресечения Соколову в Октябрьском суде.
«Еще на суде почувствовал хандру. Думал, духота. Вышел, поплохело. Решил после сдать анализы и уйти в самоизоляцию, поскольку был в Москве и встречался со многими добрыми людьми и пользовался «Сапсаном». Анализы будут после 3 апреля 2020 года. Залягу на дно», — сказал он.
Залечь на дно Почуев решил у себя дома, несмотря на наличие, по его словам, шестерых детей.
Адвокат 18 марта участвовал в записи ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» об убийстве Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. За пять дней до этого ведущий присутствовал на юбилее сестры Игоря Крутого. Там же гостил Лев Лещенко, госпитализированный в Москве 23 марта с коронавирусом. Как пишет светская пресса, певец недавно вернулся из Франции.
Октябрьский райсуд оставил историка Соколова в СИЗО до сентября. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию процесса. Уголовное дело по существу планируют начать 9 апреля, если коррективы не внесет коронавирус.