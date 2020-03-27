Адвокат историка Соколова сдал тест на коронавирус: «Встречался со многими людьми и пользовался «Сапсаном»

Участник телевизионных шоу, отец шестерых детей и адвокат историка Соколова Александр Почуев сдал тест и самоизолировался. Плохо он себя почувствовал после возвращения из Москвы, где контактировал с окружением зараженного коронавирусом Льва Лещенко, но все равно участвовал в судебном процессе.



О тесте на COVID-19 Почуев сообщил вечером 27 марта, после заседания по продлению меры пресечения Соколову в Октябрьском суде.

«Еще на суде почувствовал хандру. Думал, духота. Вышел, поплохело. Решил после сдать анализы и уйти в самоизоляцию, поскольку был в Москве и встречался со многими добрыми людьми и пользовался «Сапсаном». Анализы будут после 3 апреля 2020 года. Залягу на дно», — сказал он.