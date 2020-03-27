Банк России сообщил о переносе выплат по кредитам из-за нерабочей недели
Платежи по кредитам и займам, приходящиеся на нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля, — переносятся на 6 апреля 2020 года без начисления заемщикам процентов, штрафов и пени, сообщила пресс-служба Банка России.
«Платежи по кредитам или займам, приходящиеся на следующую неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения — 6 апреля 2020 года. Перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка (штрафы, пени)», — говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ РФ напомнили о том, что кредитные и некредитные финансовые организации в нерабочую неделю будут осуществлять свою деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни.
Ранее 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля 2020 года с сохранением за работниками зарплаты в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.