Банк России сообщил о переносе выплат по кредитам из-за нерабочей недели

Платежи по кредитам и займам, приходящиеся на нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля, — переносятся на 6 апреля 2020 года без начисления заемщикам процентов, штрафов и пени, сообщила пресс-служба Банка России.



«Платежи по кредитам или займам, приходящиеся на следующую неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения — 6 апреля 2020 года. Перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка (штрафы, пени)», — говорится в сообщении регулятора.

